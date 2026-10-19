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أخبار لبنان

"حزب الله" يحذّر.. "المسايرة انتهت"!

2026-10-19 | 00:55
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&quot;حزب الله&quot; يحذّر.. &quot;المسايرة انتهت&quot;!
"حزب الله" يحذّر.. "المسايرة انتهت"!

أفادت صحيفة الأخبار، بأن "الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين حملت رسالة واضحة من الحزب، إلى المسؤولين والقوى الأمنية والعسكرية أيضاً"، مُحذِّرة من الإقدام على أي خطوات ميدانية تستهدف اعتقال مسؤولين في الحزب أو مُداهمة أماكن بذريعة الاشتباه في استخدامها مُستودعات لأسلحته. وتضمّنت الرسالة كلاماً واضحاً بأن الحزب لن يسكت عن أي خطوة من هذا النوع، وأن مرحلة الصمت قد انتهت".

وبحسب الأخبار، "أبلغ حزب الله المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، بأن مواصلة سياسة المُسايرة لم تعد مُمكِنة، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة، عبر السلطة اللبنانية وأجهزتها، إلى دفع البلاد نحو مواجهة داخلية تحت عنوان نزع السلاح، علماً أنه يُفترض أن يعقد الرئيس جوزيف عون اجتماعاً اليوم مع قادة الجيش والأجهزة الأمنية وقوى الأمن الداخلي، للبحث في ملفات عدة، من بينها التحضيرات لزيارته المُقرّرة إلى طرابلس".
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