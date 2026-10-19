"حزب الله" يحذّر.. "المسايرة انتهت"!

أفادت صحيفة ، بأن "الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين حملت رسالة واضحة من الحزب، إلى المسؤولين والقوى الأمنية والعسكرية أيضاً"، مُحذِّرة من الإقدام على أي خطوات ميدانية تستهدف اعتقال مسؤولين في الحزب أو مُداهمة أماكن بذريعة الاشتباه في استخدامها مُستودعات لأسلحته. وتضمّنت كلاماً واضحاً بأن الحزب لن يسكت عن أي خطوة من هذا النوع، وأن مرحلة الصمت قد انتهت".

