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أخبار لبنان

عن سلاح "حزب الله".. رسالة أميركية! (اللواء)

2026-10-19 | 00:59
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عن سلاح &quot;حزب الله&quot;.. رسالة أميركية! (اللواء)
عن سلاح "حزب الله".. رسالة أميركية! (اللواء)

أفادت صحيفة اللواء، بأن "أجواء حرب في المنطقة من اليمن الى مضيق هزمز الى جنوب لبنان، فضلاً عن المناوشات في الضفة الغربية، وغارات التدمير والقتل في قطاع غزة، امتداداً الى علميات بين الحين والآخر في الجنوب السوري".

قالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء، ان "الزحمة الدبلوماسية العربية والأجنبية في بيروت مردها الى متابعة مجموعة ملفات من المفاوضات اللبنانية _الإسرائيلية والقوة البديلة عن اليونيفيل ودعم المؤسسات الشرعية ولاسيما الجيش وبحث الخيارات المتاحة بشأن معالجة حصرية السلاح التي تأخرت".

ولفتت هذه المصادر الى ان "هذه الزيارات المتنوعة صبت في دعم لبنان والعمل على خفض التوتر في المنطقة"، لافتة الى ان "لبنان يخوض جولة جديدة من المفاوضات مع اسرائيل وسط التمسك بالانسحاب الإسرائيلي ووقف خرق تنفيذ إتفاق الإطار".

وأفادت انه "بالنسبة الى ملف السلاح فلا شيء جديدا وهو أمر لم يعد جائزا السكوت عنه وفق ما سرب من الأجواء الأميركية على وجه الخصوص".
 
 
 
 
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