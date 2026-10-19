عن سلاح "حزب الله".. رسالة أميركية! (اللواء)

أفادت صحيفة اللواء، بأن "أجواء حرب في المنطقة من اليمن الى مضيق هزمز الى جنوب ، فضلاً عن المناوشات في الضفة ، وغارات التدمير والقتل في قطاع غزة، امتداداً الى علميات بين الحين والآخر في الجنوب السوري".

