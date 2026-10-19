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أخبار لبنان

"الانفجار بات على الحافة".. نائب "حزب الله" يُحذّر!

2026-10-19 | 03:43
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&quot;الانفجار بات على الحافة&quot;.. نائب &quot;حزب الله&quot; يُحذّر!
"الانفجار بات على الحافة".. نائب "حزب الله" يُحذّر!

دعا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي السلطة إلى "عدم الاستمرار في ما هي عليه، من ضغط ناسنا والتنمّر عليهم وضغط الشارع، لأن هذا سيؤدي إلى الانفجار الذي بات على الحافة، وبالتالي على المسؤولين في السلطة أن ينتبهوا جيداً، وأن يكون لديهم القليل من الرشد والحكمة والتعقل، والتمسك بالوطنية وبمصالح الداخل، وليس بإملاءات الخارج الذي هو أمر معيب، ومن يرى نفسه في موقع يُضغط عليه من الخارج، فعليه أن يستقيل، وهذا أشرف له من أن يقوم بفعل الخيانة العظمى لتضحيات الناس وأهل الوطن".

وأشار خلال احتفال تأبيني في حسينية البرجاوي في بئر حسن، إلى أن "هناك تدخلاً أميركياً بكل تفاصيل هذا البلد لا سيما في القضاء والسياسة والأمن والاتصالات والجيش، فتفرض أميركا الإملاءات وتنفذ مصالحها التي هي في حال تطابق كامل مع الإسرائيلي، وهذا يعني أنها تلبي المصالح الإسرائيلية"، سائلاً:" أين هي مصالح المسؤولين في هذه السلطة، هل هي مع الأميركي الذي يتطابق مع الإسرائيلي أم مع أبناء وطنهم؟".

ولفت النائب الموسوي إلى أنه "في الوقت الذي تم فيه توقيف شاحنة المتفجرات قبل أيام في منطقة ضهر البيدر، كانت هناك شاحنة إسرائيلية في بلدة زوطر الشرقية محملة بالألغام والمتفجرات التي زنّروا وفجّروا فيها منازل أهلنا في هذه البلدة التي هي خارج (الخط الأصفر)، إلا أن المفارقة أننا لم نسمع أي كلمة من مسؤول يدين هذا العدوان، فهؤلاء يتنمّرون ويستأسدون على أبناء وطنهم، لأن الذي نقلوه هي مواد تستخدم في العمليات ضد العدو الإسرائيلي، والجيش اللبناني ومخابراته والخبراء العسكريون يعلمون أن هذه المواد تستخدم ضد الإسرائيلي، ولكن الإعلام الفاجر يريد أن يضعها في مكان آخر ليدين المقاومين، ولو كان هناك ذرة شرف ووطنية عند هؤلاء، لوجب عليهم جميعاً أن يؤدوا التحية لهؤلاء المجاهدين الاستشهاديين الأبطال، الذين ما زالوا يقاتلون في أصعب الظروف وأقساها، ولكن هذه سلطة تقوم بالعنتريات الفارغة على هؤلاء الأبطال، وهذا أمر معيب، ويكشف عن أن أهل السلطة ليسوا فقط فاقدين للأهلية الوطنية فحسب، وإنما فاقدين للأهلية الأخلاقية والإنسانية".

تابع: "لم يمر علينا زمن من الأزمنة كان لدينا فيها دولة، بل كنا دائمًا في ظل سلطة متعسّفة غاشمة تميّز بين أبناء المناطق والطوائف، وإن كان لأحد أن يتكلم في أي يوم من الأيام عن الدولة، فلا يستقيم المنطق وليس للحقيقة مكان في الكلام عن الدولة في الجنوب أو في الكثير من مناطق الأطراف، لأنها كانت دائمة غائبة عنها".

وشدد على أن "أولى أولويات مسؤوليات الدولة الذي يتقوّم معها الكلام بأنها دولة، أن تقوم بحماية ورعاية شعبها، ولكن عندما لا تقوم بهذا الواجب وبهذه المسؤولية، وعندما لا تعطي هذا الحق لأبنائها، تسقط عنها صفة ومقولة الدولة، وبالتالي على البعض في لبنان أن يقلعوا عن الكلام أنهم دولة، وأن يعترفوا أمام الناس وأنفسهم والعالم أنهم سلطة مقصرة وضائعة وفاشلة وفاسدة، لا تقبل إلا الإملاءات والوصايات من هناك وهنالك".

وسأل : "هل كانت السلطة والمسؤولون يدافعون عن لبنان والجنوب، وجاء أهل الجنوب والمقاومة ودفعوهم ومنعوهم من القتال والدفاع عن الوطن وحمايته؟"، مشيرًا إلى أن "هناك فراغًا ملأناه نحن بتضحياتنا وصمودنا، وهناك تقصيرًا فاضحًا وخيانة في رعاية وحماية الناس ارتكبتها السلطة على مر الأيام والأزمنة والأعوام، وقمنا نحن بهذا الدور من أجل أن ندافع عن لبنان كل لبنان ونحمي أبناءنا وأهلنا".
 
 
 
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"الانفجار بات على الحافة".. نائب "حزب الله" يُحذّر!

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بعد اكتشاف نفق المتن.. بيان للجيش اللبناني
07:14

بعد اكتشاف نفق المتن.. بيان للجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/١٩، أجرت وحدات مختصّة من الجيش كشفًا على النفق الذي عُثر عليه في منطقة الفنار - المتن الشمالي، وتَبيّن أنّ طوله الإجمالي يبلغ نحو ١٣ مترًا (٥ أمتار عموديًّا و٨ أمتار أفقيًّا)، وأنّه لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري.

وقد ضُبطت داخل النفق عدة حفر فردية، كما أوقِف أحد المشتبه فيهم بالمشاركة في حَفره.
تجري متابعة التحقيق لتحديد وجهة استعماله.

07:14

بعد اكتشاف نفق المتن.. بيان للجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ ٢٠٢٦/١٠/١٩، أجرت وحدات مختصّة من الجيش كشفًا على النفق الذي عُثر عليه في منطقة الفنار - المتن الشمالي، وتَبيّن أنّ طوله الإجمالي يبلغ نحو ١٣ مترًا (٥ أمتار عموديًّا و٨ أمتار أفقيًّا)، وأنّه لا يحتوي على أي أسلحة أو عتاد عسكري.

وقد ضُبطت داخل النفق عدة حفر فردية، كما أوقِف أحد المشتبه فيهم بالمشاركة في حَفره.
تجري متابعة التحقيق لتحديد وجهة استعماله.

فريد البستاني: لرفع السحوبات الشهرية الى 1500 دولار و750 دولار حتى إقرار قانون الإنتظام المالي
06:57

فريد البستاني: لرفع السحوبات الشهرية الى 1500 دولار و750 دولار حتى إقرار قانون الإنتظام المالي

دوّن النائب الدكتور فريد البستاتي على صفحته على منصة "اكس":

" لقد طالبتُ منذ أكثر من سنة برفع قيمة السحوبات الشهرية للمودعين، انطلاقاً من مبدأين أساسيين: أولاً، إن أموال المودعين هي حقّ لهم، ومن الطبيعي أن يتمكّنوا من التصرّف بها بحرية. وثانياً، ضرورة مراعاة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، بما يضمن الحدّ الأدنى من قدرتهم الشرائية.

من هنا، فإنّ أبسط خطوة يمكن اتخاذها اليوم هي رفع سقف السحوبات الشهرية إلى 1,500 دولار بدلاً من 1,000 دولار بموجب التعميم 158، وإلى 750 دولاراً بدلاً من 500 دولار بموجب التعميم 166.

وبطبيعة الحال، تبقى هذه الإجراءات مؤقتة، ولا يمكن أن تشكّل بديلاً عن الحلّ الجذري للأزمة المالية والمصرفية، والمتمثّل بإقرار قانون الانتظام المالي في المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.

فالهدف الأساسي يجب أن يبقى واضحاً: إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتمكين المودعين من استعادة أموالهم، بما يشمل صناديق التعاضد والتقاعد، وحاملي الأسهم التفضيلية، ومودعي الليرة اللبنانية، ضمن إطار قانوني عادل ومنصف يضمن حقوق جميع المعنيين."

06:57

فريد البستاني: لرفع السحوبات الشهرية الى 1500 دولار و750 دولار حتى إقرار قانون الإنتظام المالي

دوّن النائب الدكتور فريد البستاتي على صفحته على منصة "اكس":

" لقد طالبتُ منذ أكثر من سنة برفع قيمة السحوبات الشهرية للمودعين، انطلاقاً من مبدأين أساسيين: أولاً، إن أموال المودعين هي حقّ لهم، ومن الطبيعي أن يتمكّنوا من التصرّف بها بحرية. وثانياً، ضرورة مراعاة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم، بما يضمن الحدّ الأدنى من قدرتهم الشرائية.

من هنا، فإنّ أبسط خطوة يمكن اتخاذها اليوم هي رفع سقف السحوبات الشهرية إلى 1,500 دولار بدلاً من 1,000 دولار بموجب التعميم 158، وإلى 750 دولاراً بدلاً من 500 دولار بموجب التعميم 166.

وبطبيعة الحال، تبقى هذه الإجراءات مؤقتة، ولا يمكن أن تشكّل بديلاً عن الحلّ الجذري للأزمة المالية والمصرفية، والمتمثّل بإقرار قانون الانتظام المالي في المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن.

فالهدف الأساسي يجب أن يبقى واضحاً: إعادة الحقوق إلى أصحابها، وتمكين المودعين من استعادة أموالهم، بما يشمل صناديق التعاضد والتقاعد، وحاملي الأسهم التفضيلية، ومودعي الليرة اللبنانية، ضمن إطار قانوني عادل ومنصف يضمن حقوق جميع المعنيين."

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