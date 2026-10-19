"مزاجية" في الطقس.. وتقلبات!

وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة: طقس خريفي يسيطر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء، ومن المتوقع أن نشهد بعض التقلبات المحلية صباح
يوم الاربعاء مع احتمال أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية.
معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول: طرابلس
بين 20 و 28 درجة، بيروت
21 و 29 درجة، زحلة
بين 13 و 27 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما يتوقع هطول أمطار خفيفة بشكل متفرق بخاصة على المرتفعات الشمالية.
الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وفوق الجبال.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، واحتمال أمطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية في الفترة الصباحية، ثم يعود ويستقر الطقس تدريجاً خلال النهار .
الخميس: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.