طرح أميركي مقابل شرط لبناني.. واسرائيل تحشد شمالاً! (اللواء)

تنعقد في مقر القيادة الوسطى في تامبا بفلوريدا وغداً مناقشات، وصفت بالتقنية بين الوفدين اللبناني والاسرائيلي برعاية .



ووفق صحيفة ، سيطرح الجانب اللبناني حل النقاط التي سبق وطرحها في مفاوضات روما في 4 و5 آب مطالباً الجيش الاسرائيلي باحترام متطلبات المنطقة التجريبية، كاشفاً عن ان الهجمات التي نفذها الجيش الاسرائيلي في هذه المناطق ادت الى سقوط مواطنين ضحايا، ويترأس الجنرال جوزف كليرفيلد وفد .



ونُقل عن مصادر رسمية ان "المناقشات في جلسة المفاوضات ستكون تقنية بين الجانبين العسكريين اللبناني والإسرائيلي. وأن الجانب العسكري اللبناني سيطرح كل النقاط التي كان قد طرحها في مفاوضات روما في ٤ و٥ آب، وسيوضح امام الجانبين الأميركي والإسرائيلي أن كل التقارير التي لديه تدل على أن الجيش لم يحترم متطلبات المنطقة التجريبية الأولى فاستهدفها بالهجمات وعاود الدخول إليها وسقط أحد المواطنين اللبنانيين ضحية جراء ذلك".



ومن ناحية الشكل قالت المصادر الرسمية إن "الامر سيكون مشابها للجلسات التي عقدت في وروما وأن الجنرال جوزف كليرفيلد من المرجح أن يترأس الجانب الأميركي".



ومن واسنطن افادت معلومات ان "الاميركي سيطرح تشكيل آلية لتقييم قيام بخطوات لتأكيد انهاء المظاهر المسلحة تقابلها خطوات اسرائيلية، ويتم التحقق عبر لجنة دولية لم يتم تحديد من سيشارك فيها لكن الاحتمالات تشير الى انها يمكن ان تضم الاردن وايطاليا والمانيا وبريطانيا وربما دول اخرى".



كما سيتم طرح توسيع المناطق التجريبية بين طرحين: اميركي يريد نموذجا محدودا قابلا للتحقق، وطرح لبناني بتوسيع المناطق التجريبية شرط وقف الاعتداءات الاسرائيلية بشكل تام لانها تعيق تنفيذ الجيش لأي خطوة في اي منطقة تجريبية.



يشار الى ان الجيش الاسرائيلي قرر حجز جنوده في المنطقةالشمالية بدءاً غد الخميس تحسباً لأي هجمات.

