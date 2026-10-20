بري أحيط علماً.. ولبنان تلقى رسالة واضحة: لن تسلم الجرة! (الشرق الأوسط)

وأشارت المصادر إلى أن " تلقّى نصائح من الوفود التي زارته محذرة من الانزلاق إلى مغامرة جديدة»، مؤكدة أن الرسائل التي وصلت إليه تشدد على أن ، في حال اندلاع مواجهة ، «لن تلتزم بالضوابط التي جرى التوافق عليها سابقاً".وربطت المصادر هذه التحذيرات بالتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجاه لبنان.وجددت المصادر التعبير عن خشيتها من أن تتحول الساحة مجدداً إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال توسع المواجهة إذا تعرّضت لضربة عسكرية، وما قد يستتبعها من محاولة لإسنادها من قبل ، مضيفة: النصائح واضحة بأن هذه المرة لن تسلم الجرة.في ردّ على سؤال بشأن الضمانات التي تحول دون جرّ لبنان إلى مواجهة جديدة، والدور الذي يمكن أن يؤديه حليف حزب الله رئيس في هذا الإطار، أوضحت المصادر أن "برّي أُحيط علماً بالتهديدات "، مشددة على "أهمية التوصل إلى موقف لبناني موحد إزاء التطورات الراهنة، بما يحول دون تعريض البلاد لمخاطر إضافية".وأكدت المصادر أن "المسؤولين اللبنانيين ينظرون بقلق إلى احتمال أن تؤدي أي ضربة لإيران إلى إعادة فتح جبهة الإسناد من لبنان من قِبل الحزب، بما يضع البلاد أمام مواجهة جديدة في ظروف إقليمية شديدة التعقيد".وختمت المصادر بالتشديد على أن " التي تلقاها لبنان كانت واضحة وصريحة، ومفادها أن تكرار تجربة الإسناد لن يمر هذه المرة من دون رد إسرائيلي واسع، وأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي كما في مراحل سابقة، الأمر الذي يهدد بسقوط الضوابط التي حكمت المواجهة حتى الآن".