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أخبار لبنان

الضغوط تشتد على "حزب الله".. ولبنان أمام أسبوعين خطيرين! (المدن)

2026-10-20 | 01:20
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الضغوط تشتد على &quot;حزب الله&quot;.. ولبنان أمام أسبوعين خطيرين! (المدن)
الضغوط تشتد على "حزب الله".. ولبنان أمام أسبوعين خطيرين! (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "كل الرسائل الدولية والديبلوماسية التي تلقاها لبنان اجتمعت على التحذير من أسبوعين خطرين جداً، لا بد فيهما من الانتباه لما قد تقدم عليه إسرائيل في ضوء التهديدات التي يطلقها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وسط مخاوف من اندلاع مواجهة شاملة على مستوى المنطقة. هذا الضغط الخارجي لا ينفصل عن الضغط الداخلي الذي يعيشه لبنان على مستويات عديدة، من الضغط على حزب الله لعدم الانخراط في أي حرب، إلى زيادة الضغوط في مسألة التحقيقات بشحنة المتفجرات، وما قد يتبعها من إجراءات التضييق المالي على الحزب، أو الإجراءات القضائية.

ووفق الصحيفة، "إجراءات يُطلب من لبنان اتخاذها والتشدد بها، تجاه حزب الله، بينما الحزب يرفع نبرة التحدي، فمن المتفجرات إلى الأموال إلى مصنع الأدوية، إلى طريقة تصرف الأجهزة الأمنية مع حزب الله، كلها مؤشرات تفيد بتغيير آلية التعاطي مع الحزب، وتشديد الإجراءات أكثر بحقه، وملاحقة مسارات تهريب الأسلحة، الى جانب ملاحقة أي منبع مالي قد يستفيد منه سواء كان عبر تجارة الأدوية أو غيرها. وهو ما لا ينفصل عن تجديد التلويح بفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين خصوصاً بعد جلسة التفاوض العسكري. يشير ذلك الى اشتداد الضغوط على الحزب، لتصل إلى حد مطالبة مسؤولين لبنانيين بتحويل التحقيقات في شحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي، فعندما تتحول مثل هذه القضايا إلى المجلس العدلي يعني أن الهدف منها ملاحقة قيادات كبيرة في الحزب، وربما لاحقاً المطالبة بحل الحزب، كما حصل مع القوات اللبنانية في التسعينيات".

ووفق المدن، "حزب الله بدأ يرصد المزيد من مؤشرات تطويقه وزيادة الضغط عليه، هو يعتبر أن ما يجري هو مقدمة لاتخاذ المزيد من الإجراءات بحقه، ولذلك بدأ مساراً تصعيدياً متدرجاً، من التحركات التي حصلت في الضاحية وبيروت قبل أيام، وصولاً إلى المواقف التي يطلقها مسؤولوه ويحذرون فيها الدولة اللبنانية من مواصلة ضغوطها وأن ذلك سيؤدي إلى انفجار داخلي خطير، كأن في ذلك تحضير أرضية للمزيد من التصعيد السياسي". 

وبحسب المدن "النفق الذي يغرق فيه لبنان، ربما يحجبه عن حقيقة ما يجري في الخارج، وسط تجمع المزيد من الغيوم التي تنذر بالحرب، من دون إغفال النية الإسرائيلية الواضحة لتوسيع الاحتلال ولإحداث اختلال اجتماعي وديمغرافي ينعكس سياسياً وأمنياً في الداخل اللبناني من خلال الإصرار على تهجير المواطنين الشيعة من الجنوب ودفعهم الى مناطق أخرى، على وقع الاستنفار الطائفي والمذهبي وهو ما ينذر بتفجير البلد من الداخل".
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