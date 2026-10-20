بالصورة - طلب إخلاء مبنى في طرابلس

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات.



وشكر الرئيس عون القيادة السعودية على دعمها للشعب اللبناني، ولا سيما في تسهيل انسياب الصادرات اللبنانية، مؤكداً أن اللبنانيين ينتظرون عودة المواطنين السعوديين إلى زيارة لبنان، واستئناف الرحلات الجوية السعودية إليه.



وجدد الرئيس عون إدانته للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، ولا سيما تلك التي استهدفت المنشآت الحيوية والمرافق الجوية، مؤكداً تضامن اللبنانيين مع الشعب السعودي الشقيق