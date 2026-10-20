النائب سيمون أبي رميا لـ"الجديد": الجهد الفرنسي قائم لتأمين بديل لليونيفيل وسط تخوّف من تصاعد العمليات الإسرائيلية في الجنوب



شارك وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في افتتاح فعاليات المعرض العالمي للأمن الداخلي والسلامة "ميليبول قطر 2026"، الذي أُقيم في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، بحضور وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي "لخويا" الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني.



ويجمع المعرض كبرى الشركات العالمية ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن والسلامة، لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية، ومناقشة التحديات الراهنة واستشراف مستقبل الأمن الداخلي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين الدول والمؤسسات المعنية.



وكانت فرصة للوزير الحجار للقيام بجولة على أجنحة المعرض، حيث التقى عددا من اللبنانيين المشاركين، واستمع إلى شروحات حول طبيعة مشاركاتهم وأهمية حضورهم في هذا الحدث الدولي الذي يجمع مسؤولين وخبراء ومؤسسات متخصصة في تطوير القدرات الأمنية والتكنولوجية وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.