المنطقة تتّجه إلى التصعيد.. هل يتدخّل حزب الله؟ | شاهد الفيديو

صدر عن بلدية برعشيت البيان التالي:



تُعلم بلدية برعشيت أهلنا الكرام أنّه، عقب ورود اتصال هاتفي إلى أحد المواطنين في البلدة، طُلب منه إخلاء منزله الواقع أسفل مركز الشؤون الاجتماعية، بادرت البلدية فورًا إلى التواصل مع الجيش اللبناني لمتابعة الموضوع والتحقّق من ملابساته.



وفي هذا الإطار، تولّى الجيش اللبناني استكمال الإجراءات اللازمة والتواصل مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، للتحقّق من مصدر الاتصال، وتحديد ما إذا كان صادرًا عن العدو الإسرائيلي، وما إذا كان يشكّل تهديدًا فعليًا يستوجب اتخاذ الإجراءات المناسبة.



وفي سياق المتابعة، اتخذت البلدية إجراءً احترازيًا تمثّل في إقفال الطريق المؤدية إلى المكان المعني، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين، إلى حين التأكّد من حقيقة التهديد والتحقّق من المعلومات الواردة، كما جرى إخلاء المنزل الذي ورد التهديد بشأنه والمنازل المجاورة له، في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة، حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا على الأرواح، وتفاديًا لأي خسائر بشرية محتملة.