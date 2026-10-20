بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل

كما شملت معمل "سنتر ميلك تعنايل" في قب الياس – ، بعد ثبوت عدم مطابقة عينات من أجبان الحلوم والدوبل والعكاوي التشيكي واللبن للمواصفات، نتيجة وجود النشاء في الحلوم والدوبل كريم، والزيوت النباتية في الدوبل كريم والعكاوي التشيكي واللبن. وتقرر تعليق تداول هذه المنتجات في الأسواق .

أما معمل " للألبان والأجبان" في حوش السيد علي – قضاء ، فقد تقرر تعليق تداول جبنة العكاوي التشيكي التي ينتجها، بعدما أظهرت التحاليل عدم مطابقتها للمواصفات من الناحية الجرثومية، مع إلزام المعمل بسحب المنتج من الأسواق وإعداد جداول بالكميات المسحوبة خلال ثلاثة أيام، تمهيدًا لإتلافها تحت إشراف الوزارة.