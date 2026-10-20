بعد الاتصال الإسرائيلي.. بيان من بلدية برعشيت

وعليه، تؤكّد البلدية أنّها تتابع الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا تزال بانتظار الردّ الرسمي من لجنة الميكانيزم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم في ضوء المعطيات التي ستتوافر.

وإذ تحرص البلدية على إبقاء أهلنا في صورة المستجدات بكل شفافية ومسؤولية، تدعو إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنّب تداول غير المؤكّدة، على أن يصدر أي تحديث عند توافر معطيات موثوقة.