بعد الاتصال الإسرائيلي.. بيان من بلدية برعشيت

أفادت مراسلة الجديد بخروج الشيخ خلدون عريمط من السجن، بعد توقيف دام قرابة تسعة أشهر، بموجب قرار تخلية سبيل من دون كفالة، أصدرته محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي بلال ضناوي، يوم الاثنين.
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة سلسلة قرارات تقضي بتعليق تداول منتجات محددة من الألبان والأجبان لثلاثة معامل، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية عدم مطابقة عينات منها للمواصفات القياسية اللبنانية، وذلك حرصًا على الصحة العامة وسلامة المستهلكين.وشملت القرارات معمل "ميرال تعنايل" في قب الياس – قضاء زحلة، حيث أظهرت التحاليل وجود مادة النشاء وزيوت نباتية في عينات من أجبان الفيتا والدوبل كريم واللبنة. وتقرر تعليق تداول هذه المنتجات، وإلزام المعمل بسحبها من الأسواق وإعداد جداول بالكميات المسحوبة خلال ثلاثة أيام، تمهيدًا لإتلافها بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.