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أخبار لبنان

عريمط و"الأمير الوهمي أبو عمر" خارج السجن.. إليكم التفاصيل

2026-10-20 | 08:54
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عريمط و&quot;الأمير الوهمي أبو عمر&quot; خارج السجن.. إليكم التفاصيل
عريمط و"الأمير الوهمي أبو عمر" خارج السجن.. إليكم التفاصيل

أفادت مراسلة الجديد بخروج الشيخ خلدون عريمط من السجن، بعد توقيف دام قرابة تسعة أشهر، بموجب قرار تخلية سبيل من دون كفالة، أصدرته محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي بلال ضناوي، يوم الاثنين.

كما أُخلي سبيل مصطفى الحسيان، الملقّب بالأمير الوهمي أبو عمر

وبحسب المحامي أيمن جزيني الوكيل القانوني لعريمط فإن موكله والحسيان يستفيدان من قانون العفو العام، إلا أن محكمة الجنايات لم تبتّ بعد بالطلبات التي تقدّم بها المحامون في هذا الشأن، بانتظار صدور آلية عن مجلس القضاء الأعلى تحدّد كيفية تطبيق بنود القانون.

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المجلس الدستوري يعطل المادة 3 من قانون هيكلة المصارف
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10:54

المجلس الدستوري يعطل المادة 3 من قانون هيكلة المصارف

قبل المجلس الدستوري بالإجماع، الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون في المادة 3 من قانون إعادة هيكلة المصارف، وأبطل المادة التي أقرّها المجلس النيابي لعدم التصويت عليها وفق الأصول.

10:54

المجلس الدستوري يعطل المادة 3 من قانون هيكلة المصارف

قبل المجلس الدستوري بالإجماع، الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون في المادة 3 من قانون إعادة هيكلة المصارف، وأبطل المادة التي أقرّها المجلس النيابي لعدم التصويت عليها وفق الأصول.

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