عريمط و"الأمير الوهمي أبو عمر" خارج السجن.. إليكم التفاصيل

أفادت مراسلة الجديد بخروج الشيخ من السجن، بعد توقيف دام قرابة تسعة أشهر، بموجب قرار تخلية سبيل من دون كفالة، أصدرته في ، برئاسة القاضي بلال ضناوي، يوم الاثنين.