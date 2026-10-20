كما أُخلي سبيل مصطفى الحسيان، الملقّب بالأمير الوهمي أبو عمر
وبحسب المحامي أيمن جزيني الوكيل القانوني لعريمط فإن موكله والحسيان يستفيدان من قانون العفو العام، إلا أن محكمة الجنايات لم تبتّ بعد بالطلبات التي تقدّم بها المحامون في هذا الشأن، بانتظار صدور آلية عن مجلس القضاء الأعلى تحدّد كيفية تطبيق بنود القانون.
استقبل الرئيس جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام
قبل المجلس الدستوري بالإجماع، الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون في المادة 3 من قانون إعادة هيكلة المصارف، وأبطل المادة التي أقرّها المجلس النيابي لعدم التصويت عليها وفق الأصول.