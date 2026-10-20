مصادر سياسية للجديد: الوفد العسكري دخل اجتماعات تامبا بغطاء سياسي ومطالب لبنانية ثابتة وسط تمسّك إسرائيل بالتنسيق المباشر وغياب أي تقدّم ميداني

عاجل
وزير الداخلية أحمد الحجار: جولة المفاوضات هدفها الضغط للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار وكنا ندرك منذ البداية أن المفاوضات مع إسرائيل مسألة صعبة وشائكة
وزير الداخلية أحمد الحجار: جولة المفاوضات هدفها الضغط للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار وكنا ندرك منذ البداية أن المفاوضات مع إسرائيل مسألة صعبة وشائكة
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
14:57
طلب ملاحقة كمال حايك.. هل يحميه وزير الطاقة؟ (شاهد الفيديو)
14:38
دعسة لبنانية "ناقصة" امام صندوق النقد.. هل يطير الطعن إصلاح المصارف؟ (شاهد التقرير)
13:50
مجلس الوزراء يدرس إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي
13:36
قياديان في "حزب الله" ضمن دائرة البحث.. إليكم جديد ملف شحنة المتفجرات؟ (شاهد التقرير)
13:17
بالفيديو - الجيش اللبناني بالوقائع والوثائق يرد على حملات التضليل الإسرائيلية
أخبار لبنان
مصادر سياسية للجديد: الوفد العسكري دخل اجتماعات تامبا بغطاء سياسي ومطالب لبنانية ثابتة وسط تمسّك إسرائيل بالتنسيق المباشر وغياب أي تقدّم ميداني
2026-10-20 | 13:04
A-
A+
مصادر سياسية للجديد: الوفد العسكري دخل اجتماعات تامبا بغطاء سياسي ومطالب لبنانية ثابتة وسط تمسّك إسرائيل بالتنسيق المباشر وغياب أي تقدّم ميداني
مقالات ذات صلة
مصادر دبلوماسية للجديد: إسرائيل ستتجه إلى رفع سقف مطالبها في اجتماعات تامبا عبر المطالبة بتنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي من دون أي وسيط
مصادر عسكرية لبنانية للجديد: لا توقّعات بتحقيق إنجازات نوعية في اجتماعات تامبا في ظل قناعة الجانب اللبناني بأن إسرائيل لن تقدّم أي تنازلات
مصادر دبلوماسية للجديد: ترقّب لاجتماع عاصف في تامبا وسط انتقادات إسرائيلية لأداء الجيش اللبناني فيما يتمسّك الوفد اللبناني بمطلب الانسحاب الإسرائيلي واعتماد المناطق التجريبية جنوب الليطاني وشماله وتش
مصادر سياسية للجديد: الوفد العسكري دخل اجتماعات تامبا بغطاء سياسي ومطالب لبنانية ثابتة وسط تمسّك إسرائيل بالتنسيق المباشر وغياب أي تقدّم ميداني
أخبار لبنان
سياسية
للجديد:
الوفد
العسكري
اجتماعات
تامبا
بغطاء
سياسي
ومطالب
لبنانية
ثابتة
تمسّك
إسرائيل
بالتنسيق
المباشر
وغياب
تقدّم
ميداني
العودة الى الأعلى
مفاوضات "تامبا".. الوقت المميت! (الجمهورية)
بري أحيط علماً.. ولبنان تلقى رسالة واضحة: لن تسلم الجرة! (الشرق الأوسط)
اقرأ ايضا في أخبار لبنان
15:17
وزير الداخلية أحمد الحجار: جولة المفاوضات هدفها الضغط للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار وكنا ندرك منذ البداية أن المفاوضات مع إسرائيل مسألة صعبة وشائكة
15:17
وزير الداخلية أحمد الحجار: جولة المفاوضات هدفها الضغط للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار وكنا ندرك منذ البداية أن المفاوضات مع إسرائيل مسألة صعبة وشائكة
14:57
طلب ملاحقة كمال حايك.. هل يحميه وزير الطاقة؟ (شاهد الفيديو)
14:57
طلب ملاحقة كمال حايك.. هل يحميه وزير الطاقة؟ (شاهد الفيديو)
14:38
دعسة لبنانية "ناقصة" امام صندوق النقد.. هل يطير الطعن إصلاح المصارف؟ (شاهد التقرير)
14:38
دعسة لبنانية "ناقصة" امام صندوق النقد.. هل يطير الطعن إصلاح المصارف؟ (شاهد التقرير)
يحدث الآن
أخبار لبنان
15:17
وزير الداخلية أحمد الحجار: جولة المفاوضات هدفها الضغط للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار وكنا ندرك منذ البداية أن المفاوضات مع إسرائيل مسألة صعبة وشائكة
أخبار لبنان
14:57
طلب ملاحقة كمال حايك.. هل يحميه وزير الطاقة؟ (شاهد الفيديو)
أخبار لبنان
14:38
دعسة لبنانية "ناقصة" امام صندوق النقد.. هل يطير الطعن إصلاح المصارف؟ (شاهد التقرير)
اخترنا لكم
أخبار لبنان
14:57
طلب ملاحقة كمال حايك.. هل يحميه وزير الطاقة؟ (شاهد الفيديو)
أخبار لبنان
14:38
دعسة لبنانية "ناقصة" امام صندوق النقد.. هل يطير الطعن إصلاح المصارف؟ (شاهد التقرير)
النشرة
14:01
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2026
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-10-19
اصطياد الزبائن على الطرقات بغرض الدعارة.. 7 فتيات في قبضة قوى الأمن
2026-10-19
قرار من وزارة المالية يهمّ أرباب العمل.. ماذا في التفاصيل؟
2026-10-16
مولود: إدارة كمال حايك لشبكة الكهرباء قد تكون السبب بانكسار أحد محركات معمل الطاقة (فيديو)
01:55
إنخفاض في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
13:50
مجلس الوزراء يدرس إحالة قضية شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي
14:25
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: مرور بعض السفن الصغيرة بمضيق هرمز لتهريب النفط لا يعني أن المضيق مفتوح
بالفيديو
بالفيديو
14:57
طلب ملاحقة كمال حايك.. هل يحميه وزير الطاقة؟ (شاهد الفيديو)
14:01
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2026
13:36
قياديان في "حزب الله" ضمن دائرة البحث.. إليكم جديد ملف شحنة المتفجرات؟ (شاهد التقرير)
13:17
بالفيديو - الجيش اللبناني بالوقائع والوثائق يرد على حملات التضليل الإسرائيلية
12:43
مراسل الجديد من واشنطن يواكب اجتماع تامبا | تابع البث المباشر:
10:44
توتر وفوضى في قصر عدل طرابلس خلال محاكمة سجين (شاهد الفيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
06:41
بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل
أخبار لبنان
06:41
بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل
أخبار لبنان
01:55
إنخفاض في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
أخبار لبنان
01:55
إنخفاض في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
أخبار لبنان
10:28
خلال جلسة تامبا.. إسرائيل تعرض فيديو ومراسل الجديد يكشف التفاصيل
أخبار لبنان
10:28
خلال جلسة تامبا.. إسرائيل تعرض فيديو ومراسل الجديد يكشف التفاصيل
أخبار لبنان
02:24
مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!
أخبار لبنان
02:24
مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!
أخبار لبنان
01:00
بري أحيط علماً.. ولبنان تلقى رسالة واضحة: لن تسلم الجرة! (الشرق الأوسط)
أخبار لبنان
01:00
بري أحيط علماً.. ولبنان تلقى رسالة واضحة: لن تسلم الجرة! (الشرق الأوسط)
أخبار لبنان
10:36
عون يستقبل رضا جفال ويطّلع على مشاريعه الاستثمارية في لبنان والعالم
أخبار لبنان
10:36
عون يستقبل رضا جفال ويطّلع على مشاريعه الاستثمارية في لبنان والعالم
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026