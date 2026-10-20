مصادر سياسية للجديد: الوفد العسكري دخل اجتماعات تامبا بغطاء سياسي ومطالب لبنانية ثابتة وسط تمسّك إسرائيل بالتنسيق المباشر وغياب أي تقدّم ميداني

وزير الداخلية أحمد الحجار: جولة المفاوضات هدفها الضغط للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار وكنا ندرك منذ البداية أن المفاوضات مع إسرائيل مسألة صعبة وشائكة

وزير الداخلية أحمد الحجار: جولة المفاوضات هدفها الضغط للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار وكنا ندرك منذ البداية أن المفاوضات مع إسرائيل مسألة صعبة وشائكة