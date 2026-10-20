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وزير الداخلية أحمد الحجار: جولة المفاوضات هدفها الضغط للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار وكنا ندرك منذ البداية أن المفاوضات مع إسرائيل مسألة صعبة وشائكة
وزير الداخلية أحمد الحجار: جولة المفاوضات هدفها الضغط للتوصل إلى وقف جدي لإطلاق النار وكنا ندرك منذ البداية أن المفاوضات مع إسرائيل مسألة صعبة وشائكة
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معلومات الجديد: زيارة مستشار الرئيس عون إلى عين التينة بحثت قانونَي العفو العام وإصلاح المصارف قبل ساعات من قبول المجلس الدستوري طعن عون بقانون المصارف
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