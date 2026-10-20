أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
English
البحث
English
تسجيل الدخول
أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
16:34
بالفيديو - جندي إسرائيلي يتباهى أثناء تفخيخ منزل في جنوب لبنان
16:23
انتهاء اجتماع "تامبا".. مراسل الجديد ينقل مباشرة تفاصيل اليوم الاول للمحادثات (شاهد البث المباشر)
15:53
إشكال مروري في صيدا ينتهي بإطلاق النار! (شاهد الفيديو)
14:57
طلب ملاحقة كمال حايك.. هل يحميه وزير الطاقة؟ (شاهد الفيديو)
14:38
دعسة لبنانية "ناقصة" امام صندوق النقد.. هل يطير الطعن إصلاح المصارف؟ (شاهد التقرير)
أخبار لبنان
بالفيديو - جندي إسرائيلي يتباهى أثناء تفخيخ منزل في جنوب لبنان
2026-10-20 | 16:34
A-
A+
بالفيديو - جندي إسرائيلي يتباهى أثناء تفخيخ منزل في جنوب لبنان
انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر جنديًا إسرائيليًا يتباهى أثناء تفخيخ منزل في جنوب لبنان. #أخبار_الجديد #جنوب_لبنان
مقالات ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة الجمعة في حادث أثناء نشاط في جنوب لبنان
إعلام إسرائيلي: إصابة جندي في الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة جراء حادث عملياتي في جنوب لبنان
بالفيديو - الجيش الإسرائيلي يفخخ ويفجر منازل في حولا
بالفيديو - جندي إسرائيلي يتباهى أثناء تفخيخ منزل في جنوب لبنان
أخبار بالفيديو
أخبار لبنان
لبنان
الجديد
جنوب لبنان
العودة الى الأعلى
إعادة إنتخاب النائب فريد البستاني رئيساً للجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط بالإجماع
مراسلة "الجديد": الإبقاء على أمينَي السر هادي أبو الحسن وآلان عون وعلى هاغوب بقرادونيان وميشال موسى وعبد الكريم كبارة مفوّضين في هيئة مكتب المجلس
اقرأ ايضا في أخبار لبنان
16:23
معلومات الجديد: لبنان تحفظ على أي آلية تمنح إسرائيل نفوذاً مباشراً على تحركات الجيش اللبناني وقراراته في الجنوب
16:23
معلومات الجديد: لبنان تحفظ على أي آلية تمنح إسرائيل نفوذاً مباشراً على تحركات الجيش اللبناني وقراراته في الجنوب
16:23
انتهاء اجتماع "تامبا".. مراسل الجديد ينقل مباشرة تفاصيل اليوم الاول للمحادثات (شاهد البث المباشر)
16:23
انتهاء اجتماع "تامبا".. مراسل الجديد ينقل مباشرة تفاصيل اليوم الاول للمحادثات (شاهد البث المباشر)
16:16
معلومات الجديد: الاجتماع في "تامبا" شهد نقاشاً صعباً حول من يملك حق التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان
16:16
معلومات الجديد: الاجتماع في "تامبا" شهد نقاشاً صعباً حول من يملك حق التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان
يحدث الآن
رياضة
19:09
بيليرين يُقاضي يوتيوبر مدريدي بتهمة الكراهية
رياضة
19:02
فيديو - لاعبو باستو يلعبون "حلقة الأطفال" لتنفيذ ركنية!
رياضة
18:58
ريال مدريد يطالب عمالقة إنجلترا بدفع ثمن فشل السوبر ليغ
اخترنا لكم
أخبار لبنان
14:57
طلب ملاحقة كمال حايك.. هل يحميه وزير الطاقة؟ (شاهد الفيديو)
أخبار لبنان
14:38
دعسة لبنانية "ناقصة" امام صندوق النقد.. هل يطير الطعن إصلاح المصارف؟ (شاهد التقرير)
النشرة
14:01
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2026
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-10-04
النائبة بولا يعقوبيان ضيفة جورج صليبي في وهلق شو | شاهد البث المباشر
2026-09-22
معلومات الجديد: مجلس القضاء الأعلى أقرّ التشكيلات القضائية الجزئية التي تشمل نحو 60 قاضيًا وأحالها إلى وزير العدل عادل نصارعلى أن يوقّعها غدًا
18:57
إشبيلية يفتح النار على الليغا بسبب ريال مدريد
18:55
فيديو - "مجزرة باريسية" تدفع برشلونة إلى الشكوى
18:58
ريال مدريد يطالب عمالقة إنجلترا بدفع ثمن فشل السوبر ليغ
2026-10-14
مقدمة النشرة المسائية 14-10-2026
بالفيديو
بالفيديو
16:34
بالفيديو - جندي إسرائيلي يتباهى أثناء تفخيخ منزل في جنوب لبنان
16:23
انتهاء اجتماع "تامبا".. مراسل الجديد ينقل مباشرة تفاصيل اليوم الاول للمحادثات (شاهد البث المباشر)
15:53
إشكال مروري في صيدا ينتهي بإطلاق النار! (شاهد الفيديو)
14:57
طلب ملاحقة كمال حايك.. هل يحميه وزير الطاقة؟ (شاهد الفيديو)
14:01
مقدمة النشرة المسائية 20-10-2026
13:36
قياديان في "حزب الله" ضمن دائرة البحث.. إليكم جديد ملف شحنة المتفجرات؟ (شاهد التقرير)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
أخبار لبنان
06:41
بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل
أخبار لبنان
06:41
بالأسماء.. وزارة الاقتصاد توقف تداول منتجات ألبان وأجبان لـ 3 معامل
أخبار لبنان
01:55
إنخفاض في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
أخبار لبنان
01:55
إنخفاض في أسعار المحروقات.. ماذا عن الغاز؟
أخبار لبنان
10:28
خلال جلسة تامبا.. إسرائيل تعرض فيديو ومراسل الجديد يكشف التفاصيل
أخبار لبنان
10:28
خلال جلسة تامبا.. إسرائيل تعرض فيديو ومراسل الجديد يكشف التفاصيل
أخبار لبنان
02:24
مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!
أخبار لبنان
02:24
مناشدة عاجلة من بلدة جنوبية!
أخبار لبنان
10:36
عون يستقبل رضا جفال ويطّلع على مشاريعه الاستثمارية في لبنان والعالم
أخبار لبنان
10:36
عون يستقبل رضا جفال ويطّلع على مشاريعه الاستثمارية في لبنان والعالم
أخبار لبنان
01:00
بري أحيط علماً.. ولبنان تلقى رسالة واضحة: لن تسلم الجرة! (الشرق الأوسط)
أخبار لبنان
01:00
بري أحيط علماً.. ولبنان تلقى رسالة واضحة: لن تسلم الجرة! (الشرق الأوسط)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.
اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026