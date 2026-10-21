تخريج دورة عمليات استخبارات تكتية في مديرية المخابرات (صور)

الرئيس عون: البعض يغذي النعرات الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية على حساب وطنهم وهناك من يتعاون مع الخارج ضد أخيه اللبناني في الداخل

الرئيس عون: البعض يغذي النعرات الطائفية والمذهبية لمصالح شخصية على حساب وطنهم وهناك من يتعاون مع الخارج ضد أخيه اللبناني في الداخل