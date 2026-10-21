تخريج دورة عمليات استخبارات تكتية في مديرية المخابرات (صور)

كما نفّذ المتخرجون مناورة بالذخيرة الحية تحاكي القضاء على خلية إرهابية تُخطط لزعزعة الأمن والاستقرار.
في ختام حفل التخريج، أشاد اللواء الركن عوده بمستوى احتراف المتخرجين، لافتًا إلى أهمية المهارات التي اكتسبوها بعد اجتياز الدورة بنجاح، ما يجعلهم جاهزين لأداء مهمات حساسة ودقيقة.
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، أن دورية تابعة لها، أوقفت في منطقة البوابة الفوقا – صيدا المواطن (م.ع.) لإطلاقه النار خلال إشكال فردي من مسدس حربي بتاريخ 20 /10 /2026 ما أدى إلى إصابة شخص.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.