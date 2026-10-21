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أخبار لبنان

تخريج دورة عمليات استخبارات تكتية في مديرية المخابرات (صور)

2026-10-21 | 02:04
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تخريج دورة عمليات استخبارات تكتية في مديرية المخابرات (صور)
تخريج دورة عمليات استخبارات تكتية في مديرية المخابرات (صور)

بتاريخ 20 /10 /2026 جرى تخريج دورة عمليات استخبارات تكتية في مديرية المخابرات، بحضور ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، اللواء الركن حسان عوده رئيس الأركان، والعميد الركن أنطوان القهوجي مدير المخابرات وعدد من الضباط وذوي الرقيب الشهيد جورج أبو شعيا الذي حملت الدورة اسمه.

 

 

 


كما نفّذ المتخرجون مناورة بالذخيرة الحية تحاكي القضاء على خلية إرهابية تُخطط لزعزعة الأمن والاستقرار.


في ختام حفل التخريج، أشاد اللواء الركن عوده بمستوى احتراف المتخرجين، لافتًا إلى أهمية المهارات التي اكتسبوها بعد اجتياز الدورة بنجاح، ما يجعلهم جاهزين لأداء مهمات حساسة ودقيقة.

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