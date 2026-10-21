أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

إنذار إخلاء في برعشيت يتبيّن أنه كاذب.. والبلدية توضح

2026-10-21 | 06:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
إنذار إخلاء في برعشيت يتبيّن أنه كاذب.. والبلدية توضح
إنذار إخلاء في برعشيت يتبيّن أنه كاذب.. والبلدية توضح

أعلنت بلدية برعشيت، في بيان، أن الإنذار المتداول بشأن طلب جيش الاحتلال الإسرائيلي إخلاء مستوصف البلدة كاذب وغير صحيح، وذلك بعد متابعة الموضوع والتواصل مع الجيش اللبناني.

ودعت البلدية الأهالي إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية في المكان المحدد سابقاً، مشددةً على ضرورة التحلّي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير المؤكدة.

وأكدت البلدية أنها تتابع المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وستُطلع الأهالي على أي تطورات تستدعي ذلك، داعيةً إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها وعن الجهات المختصة.

وكان أحد المواطنين، الذي يملك منزلاً بالقرب من مستوصف برعشيت، قد تلقّى اتصالاً يُطلب منه إخلاء منزله. وعلى إثر ذلك، أبلغت البلدية مخابرات الجيش، واتُّخذت الإجراءات اللازمة، بما في ذلك قطع الطريق المحيطة بالمنزل، إلى حين التحقق من صحة الاتصال.

مقالات ذات صلة
إنذار إخلاء في برعشيت يتبيّن أنه كاذب.. والبلدية توضح

أخبار لبنان

لبنان

الجيش اللبناني

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
من المولّدات إلى موائد اللبنانيين.. وزارة الاقتصاد تكشف حصيلة حملتها
عون: هناك من يتعاون مع الخارج ضد أخيه اللبناني في الداخل

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

رئيس الجمهورية اطلع من مجلس ادارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة
Play
09:30

رئيس الجمهورية اطلع من مجلس ادارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة

ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس نسيب نصر وأعضاء المجلس: المهندس سامر الحسنية، المهندس مازن شبارو، المحامي علي برو، والمحامية السيدة جويل الشكر. وجرى خلال اللقاء عرض واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، والخطوات الإصلاحية والإدارية التي يعمل مجلس الإدارة على تنفيذها.

09:30

رئيس الجمهورية اطلع من مجلس ادارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة

ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس نسيب نصر وأعضاء المجلس: المهندس سامر الحسنية، المهندس مازن شبارو، المحامي علي برو، والمحامية السيدة جويل الشكر. وجرى خلال اللقاء عرض واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، والخطوات الإصلاحية والإدارية التي يعمل مجلس الإدارة على تنفيذها.

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026