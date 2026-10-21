إنذار إخلاء في برعشيت يتبيّن أنه كاذب.. والبلدية توضح

ودعت البلدية الأهالي إلى العودة إلى حياتهم الطبيعية في المكان المحدد سابقاً، مشددةً على ضرورة التحلّي بالهدوء وعدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير المؤكدة.

وأكدت البلدية أنها تتابع المستجدات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وستُطلع الأهالي على أي تطورات تستدعي ذلك، داعيةً إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها وعن الجهات المختصة.

وكان أحد المواطنين، الذي يملك منزلاً بالقرب من مستوصف برعشيت، قد تلقّى اتصالاً يُطلب منه إخلاء منزله. وعلى إثر ذلك، أبلغت البلدية مخابرات الجيش، واتُّخذت الإجراءات اللازمة، بما في ذلك قطع الطريق المحيطة بالمنزل، إلى حين التحقق من صحة الاتصال.