من المولّدات إلى موائد اللبنانيين.. وزارة الاقتصاد تكشف حصيلة حملتها

واصلت أعمالها الرقابية لحماية المستهلك وضبط المخالفات في الأسواق، منفّذةً عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات "19,301 كشفًا ميدانيًا على مختلف الأراضي ، بين 2 الثاني و16 تشرين الأول 2026، نتج عنها تسطير 1,022 محضر ضبط بحقّ المخالفين".



وقالت في بيان: "امتدت المتابعة إلى المختصّ، حيث أحالت الوزارة 877 محضر ضبط خلال الفترة نفسها، فيما تلقّت 2,108 شكاوى من المواطنين عبر قنواتها المخصّصة للإبلاغ.



وشملت الإجراءات تسطير 615 محضر ضبط في قطاع المولّدات الكهربائية، و335 محضرًا مرتبطًا بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب مخالفات تتعلّق بالأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.



وفي إطار حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أصدرت الوزارة 29 قرارًا بتعليق التداول، وسمحت بإعادته بموجب 10 قرارات بعد ثبوت المطابقة".