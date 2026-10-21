إطلاق نار ورعب.. شاهدوا بالفيديو ما حصل في طرابلس أمس

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن صحته جيدة، لكنه أعرب عن قلقه حيال الوضع العام في البلاد، قائلاً: "صحتي منيحة بس صحة البلد مش منيحة".



وفي حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، شدّد بري على المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، في ظلّ ملف شحنة المتفجرات، الذي يُتوقع أن يطالب عدد من الوزراء بإحالته إلى المجلس العدلي.



وأكد بري: "سنشارك في جلسة الحكومة غداً"، وعند سؤاله عن إمكانية الانسحاب في حال طرح الملف، أجاب: "لن ننسحب".



وأشار إلى وجود قانون ينظّم إحالة الملفات إلى المجلس العدلي، مشدداً على ضرورة التعامل مع القضية في إطارها القانوني.