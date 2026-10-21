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أخبار لبنان

رئيس الجمهورية اطلع من مجلس ادارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة

2026-10-21 | 09:30
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رئيس الجمهورية اطلع من مجلس ادارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة
رئيس الجمهورية اطلع من مجلس ادارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة

ترأس الرئيس عون اجتماعا في حضور رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء لبنان المهندس نسيب نصر وأعضاء المجلس: المهندس سامر الحسنية، المهندس مازن شبارو، المحامي علي برو، والمحامية السيدة جويل الشكر. وجرى خلال اللقاء عرض واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، والخطوات الإصلاحية والإدارية التي يعمل مجلس الإدارة على تنفيذها.

وأوضح المهندس نصر أن الزيارة "تهدف إلى الاستماع إلى توجيهات رئيس الجمهورية في إطار مسار الإصلاح، مؤكدا حرص مجلس الإدارة على العمل بحيادية تامة، بعيدا عن التجاذبات السياسية، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من وزارات ولجان نيابية وهيئات رقابية، إضافة إلى إدارة المؤسسة وموظفيها والنقابة والموردين، بما يضمن تكامل الجهود للنهوض بقطاع الكهرباء".

وأشار إلى أن مجلس الإدارة "يعمل على بناء فريق عمل متكامل، وعلى معالجة التعقيدات الإدارية والتحديات المتراكمة، بما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحازمة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".

كما أطلع الوفد رئيس الجمهورية على خطة الحوكمة التي أعدها مجلس الإدارة وأقرها، بالتعاون مع البنك الدولي، والخطوات الجارية لاستكمال تنفيذها، إضافة إلى عدد من الملفات المرتقب عرضها على مجلس الوزراء.

من جهته، أكد الرئيس عون أن "إصلاح قطاع الكهرباء يشكل أولوية وطنية استراتيجية، تتجاوز جميع الانتماءات السياسية والطائفية، وهو من أبرز الملفات التي يوليها المستثمرون اهتماما عند النظر في فرص الاستثمار في لبنان".

وشدد على "أهمية أن يعمل مجلس الإدارة باستقلالية وشفافية، وألا يتأثر بالانتقادات ما دام ملتزما بالقانون والمصلحة العامة"، قائلا: "دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم، ولا تترددوا في اتخاذ القرارات الصحيحة، مهما كانت صعبة".

ولفت إلى أن "مسؤولية الدولة والحكومة تقضي بتسهيل عمل المؤسسة وتذليل العقبات الإدارية التي تعترضها، من دون المساس بالقوانين والضوابط المعتمدة".

وفي ختام اللقاء، تمنى الرئيس عون التوفيق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مهامهم، مؤكدا دعمه "لكل جهد إصلاحي جدي يساهم في إعادة النهوض بمؤسسة كهرباء لبنان وتحسين أدائها، بما يخدم جميع اللبنانيين".
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وفي حديث إلى إذاعة "صوت كل لبنان"، شدّد بري على المشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً، في ظلّ ملف شحنة المتفجرات، الذي يُتوقع أن يطالب عدد من الوزراء بإحالته إلى المجلس العدلي.

وأكد بري: "سنشارك في جلسة الحكومة غداً"، وعند سؤاله عن إمكانية الانسحاب في حال طرح الملف، أجاب: "لن ننسحب".

وأشار إلى وجود قانون ينظّم إحالة الملفات إلى المجلس العدلي، مشدداً على ضرورة التعامل مع القضية في إطارها القانوني.

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