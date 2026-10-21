رئيس الجمهورية اطلع من مجلس ادارة كهرباء لبنان على خطة الحوكمة

ترأس اجتماعا في حضور رئيس مجلس الإدارة لمؤسسة كهرباء المهندس نسيب نصر وأعضاء المجلس: المهندس سامر الحسنية، المهندس مازن شبارو، المحامي علي برو، والمحامية السيدة جويل الشكر. وجرى خلال اللقاء عرض واقع المؤسسة والتحديات التي تواجهها، والخطوات الإصلاحية والإدارية التي يعمل مجلس الإدارة على تنفيذها.



وأوضح المهندس نصر أن الزيارة "تهدف إلى الاستماع إلى توجيهات رئيس الجمهورية في إطار مسار الإصلاح، مؤكدا حرص مجلس الإدارة على العمل بحيادية تامة، بعيدا عن التجاذبات السياسية، وبالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، من وزارات ولجان نيابية وهيئات رقابية، إضافة إلى إدارة المؤسسة وموظفيها والنقابة والموردين، بما يضمن تكامل الجهود للنهوض بقطاع الكهرباء".



وأشار إلى أن مجلس الإدارة "يعمل على بناء فريق عمل متكامل، وعلى معالجة التعقيدات الإدارية والتحديات المتراكمة، بما يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وحازمة، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء".



كما أطلع الوفد رئيس الجمهورية على خطة الحوكمة التي أعدها مجلس الإدارة وأقرها، بالتعاون مع البنك الدولي، والخطوات الجارية لاستكمال تنفيذها، إضافة إلى عدد من الملفات المرتقب عرضها على .



، أكد أن "إصلاح قطاع الكهرباء يشكل أولوية وطنية استراتيجية، تتجاوز جميع الانتماءات السياسية والطائفية، وهو من أبرز الملفات التي يوليها المستثمرون اهتماما عند النظر في فرص الاستثمار في ".



وشدد على "أهمية أن يعمل مجلس الإدارة باستقلالية وشفافية، وألا يتأثر بالانتقادات ما دام ملتزما بالقانون والمصلحة العامة"، قائلا: "دعوا إنجازاتكم تتحدث عنكم، ولا تترددوا في اتخاذ القرارات الصحيحة، مهما كانت صعبة".



ولفت إلى أن "مسؤولية الدولة والحكومة تقضي بتسهيل عمل المؤسسة وتذليل العقبات الإدارية التي تعترضها، من دون المساس بالقوانين والضوابط المعتمدة".



وفي ختام اللقاء، تمنى الرئيس عون التوفيق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة في مهامهم، مؤكدا دعمه "لكل جهد إصلاحي جدي يساهم في إعادة النهوض بمؤسسة كهرباء لبنان وتحسين أدائها، بما يخدم جميع اللبنانيين".