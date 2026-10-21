تحذير للسائقين.. إليكم ما أعلنته قوى الأمن

"ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتمديد كابلات ألياف ضوئيّة عائدة لوزارة الاتّصالات، على جانب المسلك الشّرقي للأوتوستراد السّاحلي – ، وذلك يوميًّا وإلى حين انتهاء الأعمال، اعتبارًا من السّاعة 7:00 من يوم غدٍ الخميس 22-10-2026، وحتى السّاعة 14:00

علمًا بأن هذه الأشغال لن تؤدّي إلى منع المرور في المحلّة.

يُرجى من المواطنين الكِرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حفاظًا على السّلامة العامّة وتسهيلًا لحركة المرور".