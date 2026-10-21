معلومات الجديد: الفريق الاميركي أصر في جولة مفاوضات اليوم على انشاء لجنة ثنائية بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي فيما جدد الفريق اللبناني رفضه لهذا الطرح

وكالة فارس: سماع دوي انفجارات في سيريك جنوبي إيران دون معرفة طبيعتها أو مصدرها

وكالة فارس: سماع دوي انفجارات في سيريك جنوبي إيران دون معرفة طبيعتها أو مصدرها