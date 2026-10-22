تدابير سير على طريق الشام الدولية.. إليكم الطرق البديلة

صدر عـن لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقات العامة الآتي:

"باشرت الشركة المتعهّدة أعمال استكمال تزفيت طريق الدولي، الممتدّة بين أوّل جسر المديرج نزولًا باتجاه وصولًا إلى آخر الأوتوستراد، وذلك اعتبارًا من الساعة 05:00 من تاريخ 22-10-2026، يوميًا ولغاية الساعة 16:00، إلى حين انتهاء الأشغال.



لذلك، سيتمّ تحويل السير القادم من باتجاه بيروت عند أوّل أوتوستراد المديرج، باتجاه المديرج – – – بيروت، عبر الطريق الداخلي.



يُرجى من السائقين، ولا سيّما سائقي الشاحنات، التقيّد بتوجيهات عناصر وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".