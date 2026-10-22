تدابير سير على طريق الشام الدولية.. إليكم الطرق البديلة

"باشرت الشركة المتعهّدة أعمال استكمال تزفيت طريق الشام
الدولي، الممتدّة بين أوّل جسر المديرج نزولًا باتجاه بيروت
وصولًا إلى آخر الأوتوستراد، وذلك اعتبارًا من الساعة 05:00 من تاريخ 22-10-2026، يوميًا ولغاية الساعة 16:00، إلى حين انتهاء الأشغال.
لذلك، سيتمّ تحويل السير القادم من البقاع
باتجاه بيروت عند أوّل أوتوستراد المديرج، باتجاه المديرج – حمانا
– صوفر
– بيروت، عبر الطريق الداخلي.
يُرجى من السائقين، ولا سيّما سائقي الشاحنات، التقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي
وإرشاداتهم، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام".