أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

"بين تشرين وتشرين صيف تاني".. ولكن إلى متى؟

2026-10-22 | 03:13
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;بين تشرين وتشرين صيف تاني&quot;.. ولكن إلى متى؟
"بين تشرين وتشرين صيف تاني".. ولكن إلى متى؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، صافيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية والتي تبدأ بالانخفاض يوم السبت مع بعض التقلبات المحلية في المناطق الداخلية.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 28 درجة، بيروت 21 و 29 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:


الخميس:

 غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة. 

الجمعة:

صافٍ الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً.

السبت:

 غائم جزئيا مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض بدرجات الحرارة فيتشكل الضباب فوق الجبال مع احتمال امطار متفرقة فترة بعد الظهر في الداخل بخاصة شمال شرق البلاد يرافقها أحياناً برق ورعد مع احتمال لتساقط حبات البرد.

الأحد:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.


-الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 13 الى 26 درجة، في الداخل من 14 الى 30 درجة.


-الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س. 


-الانقشاع:جيد اجمالاً 


-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80٪.


-حال البحر:مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء:27 درجة.


-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.
مقالات ذات صلة
"بين تشرين وتشرين صيف تاني".. ولكن إلى متى؟

أخبار لبنان

لبنان

طقس

أحوال جوي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فراغات قاتلة على الجسور.. نداء عاجل من اليازا
تدابير سير على طريق الشام الدولية.. إليكم الطرق البديلة

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026