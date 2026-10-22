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وصول مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج إلى المجلس الدستوري.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2026-10-22 | 04:16
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وصول مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج إلى المجلس الدستوري.. التفاصيل مع مراسل الجديد
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المجلس الدستوري
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تصريح مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج بعد الاجتماع مع رئيس المجلس الدستوري
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