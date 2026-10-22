تصريح مدعي عام التمييز القاضي احمد رامي الحاج بعد الاجتماع مع رئيس المجلس الدستوري

سلام: المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارا موافقته على مضمونه لا أكثر ولا اقل

سلام: المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارا موافقته على مضمونه لا أكثر ولا اقل

سلام: المطلوب من حزب الله الالتزام بما سبق وأعلن مرارا موافقته على مضمونه لا أكثر ولا اقل

مراسل الجديد: مجلس الوزراء أقر بند تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية ورُفع العدد إلى 1800 على أن تقر الأسماء لاحقًا تباعًا بعد العودة إلى مجلس الوزراء

مراسل الجديد: مجلس الوزراء أقر بند تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية ورُفع العدد إلى 1800 على أن تقر الأسماء لاحقًا تباعًا بعد العودة إلى مجلس الوزراء

مراسل الجديد: مجلس الوزراء أقر بند تفرغ الأساتذة في الجامعة اللبنانية ورُفع العدد إلى 1800 على أن تقر الأسماء لاحقًا تباعًا بعد العودة إلى مجلس الوزراء

سلام: الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية

سلام: الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية

سلام: الجهات المجاز لها حمل السلاح في لبنان هي حصراً الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ومديرية الأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والجمارك اللبنانية والشرطة البلدية

الرئيس سلام عن إحالة مسألة شاحنة ضهر البيدر على المجلس العدلي: أرى أنه لا بدّ من التأكيد على الثوابت التالية التي لم تعد تقبل النقاش