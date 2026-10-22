أسلحة وذخائر حربية.. ماذا يحصل على الحدود اللبنانية - السورية؟ (صور)

صدر عن – البيان الآتي:



ضمن إطار مراقبة الحدود وضبطها، أحبطت وحدة من الجيش في منطقة الحدودية – عملية تهريب أسلحة وذخائر حربية من الأراضي إلى الأراضي .



كما أوقفت وحدات أخرى المطلوب (ا.ع.) في منطقة الرويمة – عكار والمطلوب (م.ر.) في بلدة – لقيامهما بأعمال تهريب.



كما دهمت وحدة أخرى منازل مطلوبين في منطقة – عكار وأوقفت المواطنين (ك.ا.) و(م.ا.) و(ع.ا.) المطلوبين بجرائم: التعرض لأحد العسكريين بالضرب، إطلاق النار، فرض الخوات، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.