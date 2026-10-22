الوزير كمال شحادة في اتصال مع الجديد بعد الإنسحاب من الجلسة: بحسب القانون اللبناني يجب إحالة الملف الى المجلس العدلي لاستكمال التحقيق حيث توجد ضمانات أكبر بعدم التدخل بالتحقيق بغض النظر عن الجهة والس