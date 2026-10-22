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الخارجية اللبنانية: ندين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف امس مطار الملك فهد الدولي في الدمام
الخارجية اللبنانية: ندين بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي استهدف امس مطار الملك فهد الدولي في الدمام
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2026-10-22 | 13:04
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مصادر "حزب الله" للجديد: اقصى ما تقبل به هو إحالة ملف شحنة ضهر البيدر الى المحكمة العسكرية كتسوية لتجنب التصعيد
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خاص الجديد
أخبار لبنان
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