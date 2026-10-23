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أخبار لبنان

رفع حالة التأهب واستعدادات لجولة قتال مع حزب الله (موقع "واللا" الإسرائيلي)

2026-10-23 | 01:01
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رفع حالة التأهب واستعدادات لجولة قتال مع حزب الله (موقع &quot;واللا&quot; الإسرائيلي)
رفع حالة التأهب واستعدادات لجولة قتال مع حزب الله (موقع "واللا" الإسرائيلي)

نشر موقع "واللا" الإسرائيلي تقريراً قال فيه أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب و الإستعدادات العسكرية لجولة قتال جديدة مع "حزب الله" في لبنان.

ووفق موقع "واللا" الإسرائيلي، أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات للجيش برفع مستوى اليقظة والجاهزية بعد عرض سيناريوهات أمنية تتعلق باحتمال وقوع تصعيد قبل الانتخابات أو خلالها.

وتشمل الإجراءات، وفق التقرير، منع الجنود من مغادرة قواعدهم، وتعزيز غرف العمليات العسكرية، إلى جانب توسيع أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية.

كما تقرر رفع مستوى الاستعداد لدى القوات المنتشرة على الحدود، تحسباً لأي تطورات أمنية مفاجئة خلال الأيام التي تسبق الاقتراع.

وأشار الموقع إلى أن كاتس يجري تقييمات متواصلة للوضع الأمني، بمشاركة الجهات العسكرية والأمنية المعنية، لمراجعة التهديدات المحتملة والاستعداد للتعامل معها.
 
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