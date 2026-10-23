رفع حالة التأهب واستعدادات لجولة قتال مع حزب الله (موقع "واللا" الإسرائيلي)

ووفق موقع "واللا" ، أصدر تعليمات للجيش برفع مستوى اليقظة والجاهزية بعد عرض سيناريوهات تتعلق باحتمال وقوع تصعيد قبل الانتخابات أو خلالها.وتشمل الإجراءات، وفق التقرير، منع الجنود من مغادرة قواعدهم، وتعزيز العسكرية، إلى جانب توسيع أنشطة جمع المعلومات الاستخبارية.كما تقرر رفع مستوى الاستعداد لدى المنتشرة على الحدود، تحسباً لأي تطورات أمنية مفاجئة خلال الأيام التي تسبق الاقتراع.وأشار الموقع إلى أن يجري تقييمات متواصلة للوضع الأمني، بمشاركة الجهات العسكرية والأمنية المعنية، لمراجعة التهديدات المحتملة والاستعداد للتعامل معها.