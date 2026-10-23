إلى سالكي طريق ضهر البيدر.. انتبهوا

أفادت المروري

بتحويل السير القادم من باتجاه ، عند محلة جسر ، نحو ، بسبب أعمال التزفيت الجارية في المنطقة، على أن يستمر تحويل السير حتى الساعة الثالثة ظهر .