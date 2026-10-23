سلام: كلفة النقل تستنزف دخل اللبنانيين وتؤثر على قدرتهم على تأمين الغذاء والاستشفاء والتعليم

الكاتب السياسي علي بردى لـ #وهلق_شو: الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لم تحقق النتائج المرجوّة وخطر التصعيد بات كبيراً جداً مع احتمال توجيه ضربة قاسية إلى إيران

الكاتب السياسي علي بردى لـ #وهلق_شو: الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لم تحقق النتائج المرجوّة وخطر التصعيد بات كبيراً جداً مع احتمال توجيه ضربة قاسية إلى إيران