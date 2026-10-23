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علي بردى لـ#وهلق_شو: توجيه ضربة إلى إيران مسألة أيام لا أسابيع والولايات المتحدة تسعى إلى بتر أذرع طهران في المنطقة ومن بينها حزب الله
علي بردى لـ#وهلق_شو: توجيه ضربة إلى إيران مسألة أيام لا أسابيع والولايات المتحدة تسعى إلى بتر أذرع طهران في المنطقة ومن بينها حزب الله
الكاتب السياسي علي بردى لـ #وهلق_شو: الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لم تحقق النتائج المرجوّة وخطر التصعيد بات كبيراً جداً مع احتمال توجيه ضربة قاسية إلى إيران
الكاتب السياسي علي بردى لـ #وهلق_شو: الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران لم تحقق النتائج المرجوّة وخطر التصعيد بات كبيراً جداً مع احتمال توجيه ضربة قاسية إلى إيران
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أخبار لبنان

كرم لـ"الجديد": إحالة الملف إلى المجلس العدلي سيشكّل رسالة واضحة لحزب الله الذي بات يسعى إلى إلغاء القرارات السيادية للحكومة والعودة إلى الوراء

2026-10-23 | 08:44
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كرم لـ"الجديد": إحالة الملف إلى المجلس العدلي سيشكّل رسالة واضحة لحزب الله الذي بات يسعى إلى إلغاء القرارات السيادية للحكومة والعودة إلى الوراء
كرم لـ"الجديد": إحالة الملف إلى المجلس العدلي سيشكّل رسالة واضحة لحزب الله الذي بات يسعى إلى إلغاء القرارات السيادية للحكومة والعودة إلى الوراء
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كرم لـ"الجديد": إحالة الملف إلى المجلس العدلي سيشكّل رسالة واضحة لحزب الله الذي بات يسعى إلى إلغاء القرارات السيادية للحكومة والعودة إلى الوراء

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Aljadeed
قاسم هاشم لـ "هنا بيروت": قنوات التواصل مفتوحة ومستمرة بين الرئيس بري و"حزب الله" ورسائل رئيس المجلس تصل بكل الطرق والوسائل
كرم لـ"الجديد": إحالة الملف إلى المجلس العدلي سيشكّل رسالة واضحة لحزب الله الذي بات يسعى إلى إلغاء القرارات السيادية للحكومة والعودة إلى الوراء

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