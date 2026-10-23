قاسم هاشم لـ "هنا بيروت": قنوات التواصل مفتوحة ومستمرة بين الرئيس بري و"حزب الله" ورسائل رئيس المجلس تصل بكل الطرق والوسائل

النائب قاسم هاشم لـ #هنا_بيروت: الأولوية اليوم لوقف العدوان وتثبيت وقف إطلاق النار والعمل على إيجاد مساحة مشتركة بين مختلف مكوّنات الوطن وعند الذهاب إلى الحوار"منحكي بكل شي"