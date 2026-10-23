بري يدين استهداف كنيسة في الأردن: عدوان على القيم والمبادئ الإيمانية

دان الجريمة الإرهابية التي طاولت المشاركين في مراسم التشييع في حرم كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك في الاردنية الهاشمية وذهب ضحيتها عدد من الابرياء الآمنيين.

وقال : ان الاعتداء الذي استهدف موكب تشييع في حرم كنيسة القديس جاورجيوس في محافظة الكرك في الأردنية الهاشمية جريمة إرهابية جبانة ومدانة بكل المقاييس والاعراف والشرائع وبقدر ما هي استهداف للنفس البشرية التي حرم الله الاعتداء عليها وقتلها، هي عدوان على القيم والمبادئ الإيمانية وفي مقدمها الاسلام المحمدي الاصيل الذي ما هو إلا رحمة للعالمين ودعوة دائمة للتسامح والكلمة الطيبة ونبذ الإثم والعدوان.



وأضاف بري: اننا إذ ندين ونستنكر هذه الجريمة البشعة ، نتقدم من المملكة الأردنية الهاشمية ملكاً وبرلماناً وحكومة وشعباً ومن ذوي الضحايا ومن صاحب السيادة بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر اليازجي بأحر التعازي والمواساة والتضامن ، سائلين الله تعالى للشهداء الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل.



