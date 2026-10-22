شاهد بالفيديو لحظة دخول فضل شاكر المسرح بعد 14 عاما من الغياب

معلومات الجديد: بعض القضاة المقربين من حزب الله يتوجسون إمكان أن تطالهم أية عقوبات على خلفية ما يمكن وصفه بتغطيتهم وحفظهم ملفات كبيرة أو أحداثاً داخلية لا تزال حاضرة في ذاكرة اللبنانيين