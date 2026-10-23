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أخبار لبنان

مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيراً كبيراً في بلدة القنطرة - مرجعيون

2026-10-23 | 11:39
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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيراً كبيراً في بلدة القنطرة - مرجعيون
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيراً كبيراً في بلدة القنطرة - مرجعيون
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مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي نفّذ تفجيراً كبيراً في بلدة القنطرة - مرجعيون

أخبار لبنان

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