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مكي في ملتقى "خبز ونت": التحول الرقمي سيحد من الفساد

2026-10-23 | 11:48
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مكي في ملتقى &quot;خبز ونت&quot;: التحول الرقمي سيحد من الفساد
مكي في ملتقى "خبز ونت": التحول الرقمي سيحد من الفساد

تحت شعار "فضاءات نتخيلها"، استضافت مؤسسة "سمكس" للحقوق الرقمية، في العاصمة اللبنانية بيروت، ملتقى "خبز ونت" في نسخته الثامنة، الملتقى الرائد للحقوق والحريات الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، أيام 14 و15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

شهد الملتقى مشاركة أكثر من 800 شخص من حوالي 56 دولة من المنطقة وخارجها، في أكثر من 90 جلسة حوارية وورش عمل تناولت إعادة تخيّل التكنولوجيا بعيدًا عن الأذى، والمساءلة والقوة المجتمعية، والاستجابة للأزمات في الفضاءات الرقمية.

وأشار محمد نجم، المدير التنفيذي لـ "سمكس" إلى النمو الملحوظ في أعداد المشاركين/ات مقارنة بنسخة 2018، موضحاً أنّ "هذا الاتساع يعكس تطور المجتمع الرقمي، وأن التنوع أصبح يضم أكاديميين/ات وخبراء في الذكاء الاصطناعي وطلاب وطالبات، مما أثمر عن فكرة ’فضاءات نتخيّلها‘ لتكون عنوان النسخة الحالية". كما شدد على ضرورة تحرك المنطقة العربية لإيجاد بدائل تكنولوجية تحمي الخصوصية والبيانات وسط التحديات الراهنة.

وشهدت الجلسات الافتتاحية نقاشات تقنية وفلسفية ضمّت نخبة من المفكّرين/ات والأساتذة والمهنيين/ات والباحثين/ات. وفي جلسة فلسفية، لفت الدكتور وسام سعادة إلى أنّ "الكلّ يستخدم الذكاء الاصطناعي ولكن لا أحد يريد الحديث عنه، مشيراً إلى أنّه "لن يفوز أي إنسان بجائزة نوبل خلال العشرين عاماً القادمة دون العمل من خلال التفاعل مع الذكاء الاصطناعي"، مضيفاً أنّ "الذكاء الاصطناعي ليس تقنية واحدة، بل هو تلاقي بين الرياضيات وعلم الأعصاب والحوسبة وغيرها". وأشار إلى أنّ "الفلسفة التحليلية، من خلال أعمالها في مجال اللغة واللغة الفوقية، ساعدت في تشكيل نماذج الذكاء الاصطناعي".
وقالت النائبة اللبنانية، حليمة قعقور، في جلسة بعنوان "التحول الرقمي بين التشريع والتنفيذ"، شارك فيها وزير التنمية الإدارية فادي مكي وخبير الاتصالات وسيم منصور، إنّه "في ظلّ العمل السياسي العشوائي الذي يطبع المشهد في لبنان، أصبح ضرورياً أن تُبنى المؤسسات بوعي استراتيجي بحيث يندمج الذكاء الاصطناعي ضمن الهيكلية الوزارية لا أن يعمل بمعزل عنها. والأهم من ذلك، في معركة التصدي للعدوان على لبنان، أن ندرك تماماً أنّ أهم قدرة للدولة اللبنانية للمقاومة هي من خلال الأمن السيبراني، مما يحتم إعطاء حماية البيانات والأمن السيبراني الأولوية القصوى والاهتمام الأكبر". وعند سؤاله عن الإصلاح، أجاب فادي مكي بأنّ "الإصلاح يرتكز على ثلاث ركائز: مراجعة الحوكمة وإدارة القوى العاملة والتحول الرقمي، ومضيفاً "أنّ التحول الرقمي سيعزز الإنتاجية ويحد من الفساد".
وشهد الملتقى إطلاق "مانيفستو العمل الرقمي" في المنطقة العربية. وشرح الدكتور ربيع جميل، الباحث في العمل الرقمي، أنّ "المانيفستو يطالب بإقرار العمل اللائق والأجر العادل والحماية الاجتماعية الشاملة لجميع العاملين في الاقتصاد الرقمي بصرف النظر عن أشكال تعاقدهم، وضمان حقوقهم في التنظيم النقابي والتفاوض الجماعي والمشاركة الديمقراطية في إدارة التكنولوجيا والخوارزميات، إلى جانب إلزام الشركات والدول بتحمل مسؤولياتهم القانونية والمالية لضمان حقوق العمال ومحاربة الهشاشة والتمييز عبر الحدود". وطالب عبد قطايا، مدير برنامج الإعلام في "سمكس"، بضرورة حماية خصوصية العاملين/ات مع المنصّات ومستخدميها على حدّ سواء، وإقرار التشريعات اللازمة لضمان حماية البيانات ومنع إساءة استغلالها من أصحاب المنصات أو جهات أخرى".
وفي جلسة حوارية مع الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين/ات أنتوني بيلانجيه، أشار بيلانجيه إلى إنّ  "المعلومات الملفقة تشكّل تحدياً رئيسيًاً، وأكّد على أن الدقة يجب أن تظل هي الأولوية. متطرقاً بذلك إلى  المواد المضللة والدعاية، ومشيراً إلى مقاطع الفيديو التي "قد تبدو ذات مصداقية دون أن تكون حقيقية". وقال إنّ "التحقّق يتطلب الانتباه إلى المصدر والشخص الذي ينشر المعلومات، بما في ذلك إذا كان هذا الشخص حقيقياً ويمكن تحديد هويته".
وقالت المحاضرة في "الجامعة اللبنانية الأميركية"، غريتشين كينغ، في جلسة "تخيّل التكنولوجيا بعيداً عن الأذى"، إنّه "لا تزال هناك فجوة رقمية حقيقية تُشكّل وجه الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يتغذى عليها اليوم، إذ نعاني نقصاً فادحاً في مجموعات البيانات المتاحة باللغة العربية".
وشهدت هذه النسخة من "خبز ونت" معرضاً فنياً أضاء على علاقة الفن بالتكنولوجيا ودورهما في المجتمع. وأكّد أديب فرحات، أحد المشاركين في المعرض، أنّ فكرة عرضه تمثلت في تقديم المقابلة بطريقة فنية وتفاعلية مبتكرة عبر مشروع "حقيبة ناجية"، حيث تحولت الحقيبة التي نقلت مقتنيات إحدى السيدات خلال نزوحها من بيتها في جنوب لبنان إلى عنصر سردي يحكي القصة. 
وفي حفل الاختتام لملتقى "خبز ونت"، شدّد نجم على أنّ "اختتام الملتقى ما هو إلّا البداية لسنة جديدة تقوم على إنتاج المعرفة وتشاركها، والبدء بالتفكّر في أمورنا التقنية من منظور نقدي لا سيما مع تطوّرات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحروب المحيطة بنا". ودعا إلى استغلال "خبز ونت" للتعرّف على آراء بعضنا البعض وأعمالنا وخبراتنا، ونقل هذه الخبرات والنقاشات إلى الآخرين.
 
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