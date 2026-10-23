مصادر "القوات" للجديد: جعجع يعلم أن الجيش جاهز وقادر لكن المشكلة عدم وجود قرار سياسي وهو الذي يؤخر تنفيذ قرار حصرية السلاح

علي بردى لـ#وهلق_شو: توجيه ضربة إلى إيران مسألة أيام لا أسابيع والولايات المتحدة تسعى إلى بتر أذرع طهران في المنطقة ومن بينها حزب الله

علي بردى لـ#وهلق_شو: توجيه ضربة إلى إيران مسألة أيام لا أسابيع والولايات المتحدة تسعى إلى بتر أذرع طهران في المنطقة ومن بينها حزب الله