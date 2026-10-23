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حتى الانتخابات الاسرائيلية.. التوتر في المنطقة مستمر!

2026-10-23 | 12:35
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حتى الانتخابات الاسرائيلية.. التوتر في المنطقة مستمر!
حتى الانتخابات الاسرائيلية.. التوتر في المنطقة مستمر!

بعد تعثر المفاوضات في تامبا وعدم الوصول إلى نتائج عملية، خاصة في ظل الأجواء المشحونة التي رافقت عمل الاجتماع، توقفت مصادر دبلوماسية عند أجواء التوتر التي تسود المنطقة والتي ستستمر من الآن حتى موعد إجراء الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت مصادر للجديد إن ما يجري اليوم في الخليل ليس بعيدا عن هذا التصعيد المرتقب، خصوصا بعد ما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ردة فعل وهدم منازل في الضفة الغربية. 

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الانظار تتجه إلى أبوظبي حيث تعقد جولة جديدة من المفاوضات الروسية الأوكرانية وتأثير ذلك على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، خصوصا بعد  ما حكي عن دور روسي مع إيران بعد زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة إلى طهران. 

على صعيد آخر، توقفت مصادر سياسية عند الهجوم الذي شنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على قائد الجيش. وأشارت مصادر القوات اللبنانية الى ان كلام جعجع فسر بطريقة خاطئة، فالمقصود أن الجيش يتقيد بقرار السلطة السياسية، واذا لم يرد قائده التنفيذ يقدم استقالته وأن جعجع يعلم أن الجيش جاهز وقادر لكن المشكلة عدم وجود قرار سياسي وهو الذي يؤخر تنفيذ قرار حصرية السلاح.أما بشأن كلامه عن توجهات قائد الجيش، فلا يمكن محاكمة أي مسؤول على أفكاره بل على ممارسته.

وعلى صعيد إحالة قضية توقيف شحنة المتفجرات على حاجز ضهر البيدر، أشارت مصادر القوات اللبنانية إلى أن وزراء القوات يصرون على إدراجه الأسبوع المقبل على جدول مجلس الوزراء وطرحه على التصويت/ لمعرفة آراء كل فريق سياسي، أما موقف القوات في حال عدم طرح الملف فقالت المصادر يبنى على الشيء مقتضاه. 
 
 
 
 
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حتى الانتخابات الاسرائيلية.. التوتر في المنطقة مستمر!

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