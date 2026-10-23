حتى الانتخابات الاسرائيلية.. التوتر في المنطقة مستمر!

وقالت مصادر للجديد إن ما يجري في الخليل ليس بعيدا عن هذا التصعيد المرتقب، خصوصا بعد ما أعلنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ردة فعل وهدم منازل في الضفة الغربية.وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن الانظار تتجه إلى أبوظبي حيث تعقد جولة من المفاوضات الروسية الأوكرانية وتأثير ذلك على المفاوضات الأمريكية ، خصوصا بعد ما حكي عن دور روسي مع إيران بعد زيارة الروسي سيرغي لافروف إلى طهران.على صعيد آخر، توقفت مصادر سياسية عند الهجوم الذي شنه رئيس حزب سمير جعجع على قائد الجيش. وأشارت مصادر القوات اللبنانية الى ان كلام جعجع فسر بطريقة خاطئة، فالمقصود أن الجيش يتقيد بقرار السلطة السياسية، واذا لم يرد قائده التنفيذ يقدم استقالته وأن جعجع يعلم أن الجيش جاهز وقادر لكن المشكلة عدم وجود قرار سياسي وهو الذي يؤخر تنفيذ قرار حصرية السلاح.أما بشأن كلامه عن توجهات قائد الجيش، فلا يمكن محاكمة أي مسؤول على أفكاره بل على ممارسته.وعلى صعيد إحالة قضية توقيف شحنة المتفجرات على حاجز ضهر البيدر، أشارت مصادر القوات اللبنانية إلى أن وزراء القوات يصرون على إدراجه الأسبوع المقبل على جدول وطرحه على التصويت/ لمعرفة آراء كل فريق سياسي، أما موقف القوات في حال عدم طرح الملف فقالت المصادر يبنى على الشيء مقتضاه.