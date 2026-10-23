"لن ننسى أبداً".. البيت الأبيض ينشر عن تفجير ثكنة المارينز في بيروت

نشر حساب على منشوراً جاء فيه:



"قبل 43 عاماً، هاجم إرهابيون من ثكنات الأميركية في ، وقتلوا 241 أميركياً. لن ننسى أبداً تضحياتهم".



وأضاف: "الهجوم وجّهه وموّله وأمر بتنفيذه النظام الشرير نفسه الذي يحاربه اليوم".