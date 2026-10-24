​ أخطر 7 أيام في تاريخ الشرق الأوسط.. وتحذير من الأسوأ (الجمهورية)

نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن النظر إلى الأوضاع على جبهات الصراع يوحي بضعف احتمالات التصعيد، إذ لم يعد المجال يتسع لمواجهة ، لكنه حذّر من أن تصرفات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومزاجية الرئيس الأميركي ومفاجآته المستمرة تجعل الاطمئنان غير ممكن، داعياً إلى توقّع أسوأ السيناريوهات.



وأضاف المسؤول أن القلق لا يقتصر عليه، بل يشمل دولاً عدة، كاشفاً أن دبلوماسياً مخضرماً غير لبناني، معروفاً بسعة اطلاعه، أعدّ دراسة قبل نحو أسبوع حول أوضاع ، خلص فيها إلى أن المنطقة تمرّ بلحظة حرجة وتواجه أخطر 7 أيام في تاريخها.



وأشار إلى أن اللافت في الدراسة أنها لا تتحدث عن منتصرين في أي مواجهة محتملة، بل عن خاسرين من جميع الأطراف.