مراسل الجديد: آليات الجيش الإسرائيلي تتقدّم باتجاه جنوب بلدة شبعا حيث تعمل على شقّ طريق في الوديان للوصول إلى أطراف البلدة

علي بردى لـ#وهلق_شو: الجانب الاميركي يرى انه في حال عجزت الحكومة اللبنانية عن فرض سيطرتها ونزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتولى هذه المهمة

علي بردى لـ#وهلق_شو: الجانب الاميركي يرى انه في حال عجزت الحكومة اللبنانية عن فرض سيطرتها ونزع سلاح حزب الله فإن إسرائيل ستتولى هذه المهمة