الخارجية الأميركية: ارتفاع مخاطر العنف والخطف ضد الأميركيين في العراق

مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ "الجديد": العقوبات الأميركية ستستمر ضد الأفراد والمؤسسات التي تسهّل تمويل حزب الله، بالتوازي مع دعم الأجهزة اللبنانية لملاحقة الأموال غير المشروعة