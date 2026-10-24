عون من طرابلس: انتهى زمن الحرمان والإقصاء والتهميش

وشدّد عون على أن الإنماء ليس منّة من الدولة، بل حق للمواطنين، وأنه لا يجوز لأي لبناني أن يشعر بأنه متروك، موضحاً أن الدولة المنشودة هي التي تصل إلى جميع أبنائها، وتوفّر لهم فرص العمل والتعليم والاستشفاء والحماية الاجتماعية، وتضمن لهم الأمن والعدالة والكرامة.

واعتبر أن طرابلس قادرة على أن تكون نموذجاً في التلاقي والتعاون والتطلّع إلى ، معرباً عن أمله في أن تشكّل زيارته محطة لتعزيز الثقة بين الدولة وأهالي المدينة.

وقال عون إن طرابلس مدينة عريقة ظلمها على مدى عقود إهمال الدولة وعبث العصابات المقنّعة بالسياسة، حتى استُبيحت وأصبحت "صندوق بريد لتبادل الرسائل المسمومة".

وأضاف: "أنا في طرابلس لأضع في صندوق بريد طرابلس رسالة تقول إن هذه المدينة هي التاريخ والعلم وقلب ، كل الشمال".

وأكد عون أن مسؤوليته كرئيس للجمهورية هي أن يكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وأن يعمل من أجل يتّسع للجميع، مشدداً على أن "لبنان لا ينهض بفريق وحده ولا بطائفة وحدها، بل ينهض حينما يلتقي أبناؤه على مشروع الدولة".

ودعا إلى العمل معاً من أجل دولة قوية وعادلة ومجتمع منتج، مؤكداً أن الجيش والأجهزة الأمنية هم أبناء اللبنانيين الذين يضحّون من أجلهم في أصعب الظروف.

وختم عون بالتعبير عن محبته لأهالي طرابلس والتزامه العمل من أجل مستقبل أفضل للمدينة، مؤكداً أن "زمن الحرمان والإقصاء والتهميش قد انتهى".