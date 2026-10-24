بالفيديو - كرامي للرئيس عون: آخر رئيس زارنا من 14 سنة.. ساعة ما بتفرق!

قال النائب فيصل كرامي لرئيس الجمهورية جوزاف عون، خلال زيارته معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس: "آخر رئيس زارنا من 14 سنة، إنت تأخّرت ساعة ما بتفرق، أهلاً وسهلاً فيك".