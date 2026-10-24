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ليبرمان: على نتنياهو الانسحاب من المشهد السياسي أطلقوا ثورة داخل حزب "الليكود" وتخلّصوا منه
ليبرمان: على نتنياهو الانسحاب من المشهد السياسي أطلقوا ثورة داخل حزب "الليكود" وتخلّصوا منه
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الحدث - مارك ضو - الحلقة الكاملة
2026-10-24 | 06:02
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