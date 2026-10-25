أنظار اسرائيل نحو ايران ولبنان.. ماذا تخطط شمالاً في اليومين المقبلين؟ (هيئة البث)

أفادت هيئة البث بأن "الجيش رفع مستوى التأهّب إلى "أقصى درجة" استعدادًا للانتخابات، ونشر عشرات الآلاف من الجنود على الحدود وفي جبهات عدة، بينها قطاع غزة ولبنان والضفة ومحيط القدس، تحسّبًا لتطورات محتملة، من بينها إطلاق صواريخ من أو ، وذلك قبل ثلاثة أيام من انتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل".

