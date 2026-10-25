أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

أخبار لبنان

ايران تتأهب للحرب.. متى يدخل "حزب الله"؟ (المدن)

2026-10-25 | 01:46
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ايران تتأهب للحرب.. متى يدخل &quot;حزب الله&quot;؟ (المدن)
ايران تتأهب للحرب.. متى يدخل "حزب الله"؟ (المدن)

أفادت صحيفة المدن، بأن "المعلومات تؤكد أن ايران أصبحت في حالة ترقب وانتظار للضربة، على وقع نقاش داخلي بإمكانية اللجوء إلى تنفيذ ضربات استباقية بدلاً من انتظار الحرب الأميركية والإسرائيلية، إلا أن الرأي الغالب كان الانتظار وأن لا تكون إيران هي المبادرة ولا تمنح أي ذريعة لترامب أو لغيره. ولكن بحسب المعلومات فإن إيران تتحضر لتوجيه ضربات قوية تستهدف فيها قواعد أميركية ومنشآت حيوية".

ووفق الصحيفة، "الأساس هو أن طهران وخلال الساعات القليلة الماضية رفعت الاستنفار إلى أقصاه، وأصبحت تتعاطى كأن الحرب واقعة في أي لحظة. بعض التقديرات العسكرية تحدثت عن أن الحرب ستقع خلال ساعات قليلة وقبل الانتخابات الإسرائيلية، وقد بدأ الإيرانيون التحرك على هذا الأساس واتخاذ الإجراءات اللازمة. لا سيما أن الإيرانيين يتوقعون أن تلجأ الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تنفيذ عمليات اغتيال تطال قيادات أساسية وبارزة في النظام إضافة إلى إمكانية اغتيال المرشد مجتبى خامنئي وقادة ومسؤولين عسكريين في الحرس الثوري وكذلك في الباسيج".

وبحسب المدن، "ماذا عن لبنان؟ هنا تشير مصادر متقاطعة في لبنان وفي إيران إلى أن الاتجاه هو لعدم انخراط الحزب بمجرد وقوع الحرب، وتكرار تجربة حرب الـ 12 يوماً، في حزيران 2025. أي أن ينأى الحزب بنفسه عن هذه الحرب. وينتظر مسار الأمور، فإن كانت الضربة لأيام فلا داعي للانخراط، ما دام سيتم بعدها الدخول في مفاوضات. وبحسب المعلومات فإن التنسيق المفتوح بين إيران والحزب خلص إلى عدم الدخول مع بداية الحرب وانتظار سير المعارك. أما بعدها وفي حال اتسع نطاق الحرب فعندها يمكن لإيران العودة إلى معادلة وحدة الجبهات، فلا ينخرط الحزب وحده بل سيكون إلى جانبه فصائل عراقية والحوثيون. يعني ذلك أنه في حال اندلعت الحرب على إيران فإن الحزب لن ينخرط فيها فوراً، إلا في حال قررت إسرائيل تنفيذ عمليات تستهدف الداخل اللبناني أو قيادات في الحزب، أما توقيت الانخراط وكيفيته فيبقيان مرتبطين بمسار المعركة، وعلى الرغم من كل الرسائل التي تلقاها لبنان والحزب بعدم التدخل فإن الحزب لم يعطِ أي ضمانة أو طمأنة لأي طرف".
 
 
 
مقالات ذات صلة
ايران تتأهب للحرب.. متى يدخل "حزب الله"؟ (المدن)

أخبار لبنان

المدن

حزب الله

ايران

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أنظار اسرائيل نحو ايران ولبنان.. ماذا تخطط شمالاً في اليومين المقبلين؟ (هيئة البث)
لبنان أمام سيناريوهات عدة.. ماذا طلبت ايران من "حزب الله"؟ (الجمهورية)

اقرأ ايضا في أخبار لبنان

يحدث الآن

اخترنا لكم

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط والعالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026